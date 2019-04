Tutti insieme a prendersi cura del Parco Bassetti

È il Parco Bassetti il giardino pubblico scelto dall’amministrazione comunale per la “Giornata del verde pulito”, promossa dalla Regione Lombardia.

L’iniziativa è in programma domenica 7 aprile: appuntamento per tutti è alle 9.30 davanti all’ingresso di via Solferino. Ad attendere i partecipanti ci saranno il sindaco Andrea Cassani e gli assessori della sua giunta: anche a loro il compito di distribuire il materiale utile alla pulizia del parco fornito da AemmeLineaAmbiente.

Vera e grande novità di quest’anno è il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo Ponti, che partecipa ufficialmente all’iniziativa: «Sono già pervenute – sottolinea l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Alessandro Petrone – circa 150 adesioni, tra alunni e genitori. Un segnale importante che va oltre l’aiuto concreto nell’opera di pulizia del polmone verde. Queste iniziative, infatti, sono per l’amministrazione un modo per sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente, al rispetto delle proprietà comuni e al rispetto del prossimo. Siamo purtroppo costretti ad insistere su questi concetti perché ci sono ancora troppi incivili che continuano imperterriti a deturpare, sporcare e vandalizzare. Atteggiamenti che a Gallarate non tolleriamo e combattiamo, reprimendo quando è possibile e facendo prevenzione sotto forma di educazione ambientale, partendo proprio dai più piccoli, perché è quando si muovono i primi passi che occorre iniziare a infondere le basi dell’educazione civica».

A questo proposito l’assessore annuncia che il Comune di Gallarate andrà oltre le “giornate comandate” di tutela e pulizia del verde: «L’amministrazione camminerà anche da sola, organizzando una serie di eventi ambientali, puntando al coinvolgimento della associazioni della zona (che ringrazio), di tutta la cittadinanza e soprattutto delle scuole gallaratesi».