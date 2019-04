Ultima prova super: Damiano De Tommaso vince “l’Appennino Reggiano”

Vittoria memorabile di Damiano De Tommaso nel Rally dell’Appennino Reggiano, prima gara valida per l’importante IRCup e gara storica del panorama nazionale, visto che è arrivata alla 40a edizione.

Il 23enne pilota di Ispra (affiancato dalla giovane salentina Giorgia Ascalone) ha conteso per le due giornate di gara il successo al forte comasco Paolo Porro e poi, con un’ultima prova speciale clamorosa, ha ribaltato le posizioni in classifica andando a vincere nonostante una vettura (la Skoda Fabia R5) di categoria inferiore alla Ford Fiesta Wrc del rivale. Quasi 19 i secondi di vantaggio del giovane varesotto ai danni di Porro (che, va detto, rientrava da un infortunio che lo aveva costretto a rinunciare al “Laghi”), un divario che ha permesso a De Tommaso di vincere la gara con 7″1 sul comasco. (foto: ircup.it/Bonfanti)

Un finale ancora più clamoroso se si considera che nella penultima prova speciale (comunque vinta), De Tommaso ha “picchiato” danneggiando una gomma e qualche altra parte di vettura. «Durante l’ultimo trasferimento abbiamo sostituito il pneumatico e sistemato la marmitta alla bell’e meglio, con una pinza. Sapevo di avere quei 10″ in più di margine – spiega Damiano a VareseNews – ma non li avevo ancora espressi fino alla prova finale che era lunga e mi ha consentito di dare tutto. Sono veramente felice per come è andata anche perché siamo alla prima tappa di un campionato bello, importante e ben organizzato come la IRCup».

De Tommaso ha tratto giovamento dalle condizioni meteo e dall’asfalto bagnato che ha condizionato le prove della domenica. «Sabato i tempi erano buoni ma non riuscivo a guidare come desideravo, e del resto siamo arrivati all’Appennino Reggiano senza svolgere test al di fuori della gara che invece sarebbero utilissimi. Non potevamo fare altrimenti e sapevo che le prime prove sarebbero servite per sistemare gli assetti. Poi domenica con la pioggia mi sono trovato meglio».

Ora l’isprese, che nel 2018 ha vinto due rally assoluti e soprattutto si è laureato campione italiano junior, tornerà a gareggiare tra circa un mese (11/12 maggio), al Rally Piancavallo, seconda prova per la IRCup alla quale De Tommaso e Ascalone prendono parte grazie al team veneto MS Munaretto che gestisce la Skoda Fabia in loro dotazione.