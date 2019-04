Un cittadino svizzero di 54 anni la vittima del Pizzo Rotondo

Era caduto in Val Bedretto sabato scorso durante la discesa dal Pizzo Rotondo.

La Polizia cantonale ha identificato la vittima: si tratta di un uomo di 54 anni cittadino svizzero domiciliato nel Canton Svitto.

L’uomo, poco prima di mezzogiorno di sabato 20 aprile è precipitato nel vuoto per cause ancora da chiarire ed era morto sul colpo.

La caduta era stata notata da alcuni escursionisti che si trovavano in zona e avevano immediatamente avvisato la Rega.