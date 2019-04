“Un fiore per ogni partigiano”: i Giovani Democratici della Lombardia celebrano il 25 Aprile

Anche i Giovani Democratici della Lombardia domani, 25 aprile, parteciperanno al tradizionale corteo di Milano in occasione della 74esima ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo. Per l’occasione, i GD lombardi doneranno fiori ai partecipanti alla manifestazione, e ad ogni fiore sarà associato il nome di un partigiano con la sua storia.

«Un fiore: un partigiano, un fiore: un caduto per la liberazione, un fiore: un’intera storia di lotta partigiana – spiega Lorenzo Pacini, segretario dei GD Lombardia – Vogliamo poter regalare ai partecipanti della manifestazione la possibilità di potersi portare a casa un fiore, il ricordo, la storia e il significato dei partigiani e della loro lotta. Affinché il 25 aprile non sia solo una ricorrenza, ma sia tutti i giorni significato di lotta e Resistenza; specialmente oggi, un tempo in cui i valori dell’Antifascismo e della Democrazia vengono sempre più messi in discussione da movimenti neo-fascisti, a cui strizzano l’occhio forze politiche nazionali xenofobe ed euroscettiche. Per questo è importante mobilitarsi con coscienza e convinzione e coltivare la memoria della lotta partigiana».