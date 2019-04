Un grande grazie ai 500 volontari dell’esercitazione sul Campo dei Fiori

Il risultato è stato davvero notevole per obiettivi raggiunti, donne e uomini messi in campo, organizzazione e supporto dei territori.

La serata di venerdì 5 aprile è stato il momento della verifica e dei ringraziamenti. Nel Salone del Comune di Comerio i sindaci di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate insieme al Presidente dell’Ente Parco hanno accolto e ringraziato ufficialmente gli oltre 500 volontari impegnati durante la maxi esercitazione “Campo dei Fiori 2019” svoltasi nel weekend del 16 e 17 marzo 2019.

Durante la serata, in particolare, c’è stato il momento per il de-briefing con i coordinatori dei 14 cantieri a relazionare in merito ad obiettivi e traguardi raggiunti, coordinati da Rinaldo Calogero, responsabile organizzatore dell’esercitazione per il CCV e da Alberto Gaggioni, referente della Protezione Civile Valtinella dei quattro comuni.

Toccante ed a tratti emozionante anche la proiezione di alcuni filmati che documenteranno il grande lavoro compiuto a protezione e per la difesa di questo territorio, colpito prima dagli incendi dell’ottobre 2017 e poi dalla alluvioni della primavera-estate 2018. C’è stato anche il tempo di ricordare il papà della Protezione Civile, Giuseppe Zamberletti. Infine, da parte dell’autorità, l’attesa consegna degli attestati di partecipazione.