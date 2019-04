Un milione e mezzo di euro in più per potenziare la rete di assistenza all’autismo

Un milione e mezzo di euro in più per nuovi servizi in favore di persone affette da disturbo dello spettro autistico.

È quanto ha stanziato la giunta lombarda su richiesta della III Commissione Sanità e Politiche Sociali: «Fin dal nostro insediamento – ha commentato il presidente della commissione Emanuele Monti – abbiamo iniziato a lavorare con la Dg Welfare per potenziare i servizi. Tra le misure che abbiamo previsto ci sono la diagnosi precoce, la valutazione funzionale e clinica, il trattamento individualizzato specifico. Abbiamo dato il via ad un Tavolo di lavoro per tenere il contatto con i territori e monitorata la situazione. Proseguiremo inoltre con sedute specifiche dove dare spazio all’ascolto delle associazioni e di tutti i soggetti interessati. La prossima si svolgerà il 15 maggio

La notizia arriva alla vigilia della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo che si terrà domani 2 aprile.