Un torneo di burraco per sostenere l’associazione mielomeningocele

«Si può fare del bene anche giocando» con questo moto l’ Associazione Varesina per il Mielomeningocele (A V M M C) organizza sabato 13 aprile un torneo di Burraco, alle ore 15, presso Centro Diurno Anziani, in via Maspero, 20 a Varese.

Nella manifestazione che si potrà aderire con una singola iscrizione a 10 euro – verrà offerto un aperitivo e una premiazione.

Questa storica Associazione è stata costituita nel 1978, prima del genere in Italia di altre associazioni similari, aggrega le persone con malattie congenite al tubo neurale, le loro famiglie e persone con malformazioni congenite al tubo neurale, le loro famiglie di buona volontà, volontari e simpatizzanti, sensibili alla disabilità.

Associazione assiste i propri associati agevolando l’iter dei necessari controlli periodici. Svolge opera di informazione e divulgazione e sensibilizzazione al suo interno e nei confronti della società. Cura la promozione e la partecipazione alle iniziative che mirano a migliorare le esperienze e conoscenze teoriche e pratiche sulla malattia, divulgandone i progressi e le esperienze innovative sia nel campo medico che socio-assistenziale. Si fa interprete, nelle sedi opportune, delle problematiche e delle persone disabili per poter assicurare loro un’ assistenza qualificata, adeguata e organizzata a misura delle loro esigenze.

L’associazione aderisce ai Coordinamenti delle Associazioni di Volontariato di Varese e di altri organismi, per cooperare al miglioramento della vita e della relazione dei propri utenti. Per informazioni telefonare al 347 194 5232. www.avmc.it.