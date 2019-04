Un volante per De Tommaso: gareggerà nella IRCup su Skoda Fabia R5

Una buona notizia per il rallysmo di casa nostra: uno dei giovani talenti del Varesotto, Damiano De Tommaso, dopo aver disputato il “Laghi” ha trovato un volante per la stagione 2019. Il 23enne di Brebbia che lo scorso anno si è laureato campione italiano junior, sarà al via della IRCup, serie molto interessante sostenuta dalla Pirelli e attiva dal 2002, che si articola su cinque gare e che scatterà nel prossimo fine settimana tra venerdì 5 e domenica 7 aprile.

A fornire una bella opportunità a De Tommaso è stato il Team MS Munaretto di Schio che, attraverso i propri sponsor, metterà a disposizione una Skoda Fabia di classe R5 con cui sarà al via innanzitutto del 40° Rally Appennino Reggiano dove il pilota varesino avrà il numero 1 sulle fiancate. Con lui ci sarà di nuovo Giorgia Ascalone, navigatrice anch’essa giovanissima di origini salentine che ha già gareggiato con Damiano sia al “Laghi”, sia al Monza Rally Show 2018 dove i due hanno vinto la classe R2B, sia al “Valpolicella” dove conquistarono uno splendido primo posto assoluto.

«Sono molto contento di avere questa occasione – spiega De Tommaso alla vigilia del nuovo impegno – La situazione si è sbloccata una decina di giorni fa e ora sono pronto a misurarmi con questo campionato e con una serie di avversari che sono molto competitivi. Tra gli iscritti ci sono alcuni piloti con vetture Wrc e poi molte R5 con equipaggi di alto profilo». Porro, Rusce, Alessandro Re, l’ex vincitore del “Laghi” Roncoroni, Ferrarotti, Federici, Rabaglia sono solo alcuni degli avversari diretti del campione italiano junior che nel 2018 ha dimostrato di cavalcare al massimo la Peugeot 208 R2B ma che ora è chiamato a domare anche la Fabia R5.

«La vettura è la stessa che abbiamo utilizzato al “Laghi” dove siamo arrivati quarti ma abbiamo anche dovuto fare i conti con un serio problema meccanico oltre che con la scelta delle gomme. Insomma, all’Appennino siamo chiamati a fare meglio: per prima cosa dovremo imparare a conoscere la Skoda Fabia nel più breve tempo possibile, poi dobbiamo accrescere il nostro affiatamento, perché con Giorgia ho gareggiato poche volte». Per il momento quindi, De Tommaso non indica un bersaglio particolarmente circoscritto: «Dopo due o tre prove capiremo a che punto saremo arrivati e da lì in poi proveremo a pensare a darci un obiettivo. Diciamo che cercheremo di andare il più forte possibile contro avversari che, lo ripeto, sono davvero competitivi».

L’Appennino Reggiano si compone di dieci prove speciali disegnate su quattro diversi tratti stradali per quasi 80 chilometri su cui non si potrà sbagliare nulla. PS1 e PS2 sono in programma sabato, le altre 8 domenica con arrivo a San Polo d’Enza.

Dopo la prova emiliana, l’IRCup propone altre quattro gare: nell’ordine il “Piancavallo” (maggio), il “Taro” (giugno), il “Casentino” (luglio) e infine il Rally di Bassano a fine settembre.