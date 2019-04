Urban Lake Street Food: tre giorni tra cibo, musica e tanto divertimento

Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione e oltre dieci eventi musicali tra dj set e musica live, esibizioni di artisti di strada, giochi e laboratori per i bambini: è Urban Lake Street Food Festival, evento a cura di Contrada San Magno, realizzato in collaborazione la Città di Legano, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, il Distretto del Commercio Legnano In e Chocolat Pubblicità.

Venticinque food truck offriranno cucina gourmet alla portata di tutti: Picanhas Cube, il vincitore indiscusso di Street Food Battle 2018, il nuovissimo Takoyaki, l’ultima novità in fatto di street food importato direttamente dalle strade di Osaka o l’hamburger di cinghiale di Osteria Errante sono solo alcune delle specialità che si potranno gustare.

Non mancheranno gli intramontabili Gnoko On The Road con il miglior gnocco fritto che si possa mangiare, Las Brava e la sua paella, The Meatball Company con le polpette di Diego Abatantuono, Il Cannolo Eccellenza Siciliana e i fantastici cannoli, Pop Dog con gli hot dog e cruditè di pesce di qualità della Pescheria Pinali.

E poi gli hamburger gourmet di Twiggy on the Road, il cartoccio di pesce fritto de I Baccalà, la trippa di mare di Pirate on The Road e il polpo alla griglia di Da Mama.

Non vi basta?

All’Urban Lake Street Food potrete gustare anche le bombette e le friselle pugliesi di Frysell, gli arrosticini abruzzesi di Zucchiati Food, i panzerotti baresi de La Cucinotta, gli sciatt valtellinesi di Mastersciatt, gli hamburger di fassona piemontese di Arst Burger e la tagliata di chianina di Chioscando.

Amate l’etnico? Non mancheranno i panini peruviani di El Panchito e i Churros di Churritos.

NON SOLO CIBO…

Urban Lake Street Food non è solo sinonimo di food, ma anche grande musica e grandi eventi.

Venerdì 3 maggio, a partire dalle 19.30, una serata in compagnia di Missin Red con un aperitivo swing funk oldies dal gusto ricercato e trascinante. Si chiuderà con Luca Kyashan.

Sabato 4 maggio una grande serata di musica organizzata in collaborazione con Fanta Eventi, a partire dalle 18.00 in poi.

Domenica 5 maggio aperitivo in musica con la musica live di Alex Gariazzo; a chiudere la serata sarà Dj Marvin, rinomato e conosciuto collezionista di dischi in vinile da 30 anni (circa 20.000 pezzi in catalogo).

EVENTI COLLATERALI

Tutti i giorni esibizioni di artisti di strada, giochi, laboratori creativi e truccabimbi in compagnia dell’Atelier Sottosopra.

Sabato 4 maggio, dalle 15.00 alle 18.00, merenda in collaborazione con la Gelateria Sole Luna.

Dove

Legnano, Parcheggio Via Matteotti

Quando

• Venerdì 3 maggio dalle 18.00 alle 24.00

• Sabato 4 maggio dalle 11.00 alle 24.00

• Domenica 5 maggio dalle 11.00 alle 23.00

Parcheggi

• Parcheggio Cantoni ingresso da via Tirinnanzi

• Parcheggio ex pretura ingresso da via Girardelli fino ad esaurimento posti (no da via Matteotti)

• Parcheggio piazza Carroccio

• Parcheggi centrali di piazza Don Sturzo, via Giolitti, via Palestro, via Lega, via Magenta

• Parcheggio del mercato (via Castello)