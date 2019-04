Uyba, scatta il gran ballo playoff. I nostri giudizi dopo la stagione regolare

Domenica 7 aprile alle ore 17 al PalaYamamay iniziano i playoff scudetto per la Unet E-Work che giocherà in casa la gara 1 dei quarti di finale contro il Team Saugella Monza (apertura casse e cancelli ore 15:30). Una partita che si annuncia molto impegnativa e preludio di una serie di sfide entusiasmanti sulla distanza delle tre partite che porteranno alla semifinale: il derby lombardo è l’incrocio sulla carta più equilibrato tra due squadre che si sono rincorse per tutta la stagione regolare e hanno chiuso al quarto (Monza) e al quinto (Busto) posto, con posizioni fissate solo nell’ultima giornata.

Dopo una settimana di allenamenti, senza più impegni infrasettimanali dopo la conquista della Cev Cup, coach Marco Mencarelli dovrebbe schierare il sestetto composto da Orro in regia in diagonale con Grobelna, Bonifacio e Samadan al centro, Herbots e Gennari in banda, Leonardi libero. Inizio possibile in panchina quindi per l’arma tattica Flortije Meijners. Sul fronte opposto, il coach argentino Falasca dovrebbe schierare la palleggiatrice Hancock, l’opposto (e grande ex di turno) Ortolani, le centrali Adams e Melandr, Buijs (altra giocatrice con trascorsi biancorossi) e Orthmann in banda, Arcangeli libero.

La formula come accennato è del tipo “due su tre” con partita in casa per la peggio classificata nella prima fase: le due formazioni quindi si ritroveranno opposte in gara 2 alla Candy Arena di Monza sabato 13 alle 20:30, per poi giocare eventuale gara 3 sempre in Brianza, lunedì 15 alle 20:30.

A presentare la partita è l’opposta biancorossa Kaja Grobelna: «Domenica sarà una partita importantissima: giocheremo contro Monza per la terza volta in questa stagione e anche se abbiamo vinto le prime due sfide, questo bilancio non conta affatto. I playoff sono qualcosa di totalmente diverso e si riparte dallo 0-0; Monza è un’ottima squadra, ha buone giocatrici in ogni posizione e questo è ciò che la rende pericolosa. Inoltre tutte le atlete hanno un ottimo servizio». La giocatrice belga prosegue: «Abbiamo avuto una settimana intera per allenarci e questo è positivo, perché che ci stiamo avvicinando bene al match; vedo le mie compagne molto concentrate e tutte con lo stesso obiettivo: con l’aiuto dei nostri tifosi possiamo centrare il passaggio in semifinale».

LE FARFALLE IN REGULAR SEASON

Herbots è “miss CEV” – foto R. Gernetti/VN

REGIA – La palleggiatrice Alessia Orro è sicuramente cresciuta molto e nel corso del tempo, partita dopo partita, ha trovato maggiore feeling con le sue attaccanti. L’atleta sarda ha già confermato la sua presenza a Busto anche nella stagione 2019/2020; la voglia di crescere che ha dimostrato in questi mesi la porterà a compiere altri grandi passi avanti nella gerarchia del volley tricolore.

SCHIACCIATRICI – Nel reparto di attacco la belga Herbots è stata la vera stella di una stagione in cui il premio di MVP del torneo di CEV è stato il giusto riconoscimento di un percorso fatto di successi. Insieme a lei la capitana Alessia Gennari è stata la classica bandiera per la società biancorossa, sempre sorridente e pronta a guidare le giovani compagne.

CENTRALI – In questo reparto è stata una stagione da fuochi artificiali per Bonifacio, che è cresciuta molto ed è diventata un vero riferimento per il sestetto. Alle sue spalle è migliorata Beatrice Berti, in grande spolvero in questo ultimo tratto di stagione: Berti è partita col freno a mano tirato ma poi, chiamata a sostituire l’infortunata Samadan, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista. E infine proprio la croata Samadan, la cui stagione è stata condizionata pesantemente dai problemi alla schiena. Per lei in ogni caso voto positivo e la possibilità di fare da “arma aggiunta” nei playoff, dopo essere stata costretta dal regolamento a stare a guardare in coppa.

ALL’OPPOSTO – L’altra belga Kaja Grobelna è stata una mezza delusione. Troppi alti e bassi, prestazioni non brillanti, pochi punti segnati a tabellino, tanto che spesso ha guardato le partite dalla panchina e potrebbe essere una delle prime non conferme della prossima stagione. Brava, e lo abbiamo sottolineato, a sparigliare le carte nella finale di CEV in un momento difficile della partita di ritorno: si ripeterà nei playoff? Buon per Busto che ci sia stata il jolly tuttofare, l’olandese Maijners, schierata come banda o come opposto. Dopo uno stop di un anno per la maternità e con un inizio stagione condizionato da un infortunio, con il passare del tempo è tornata l’atleta brillante e pungente del passato e spesso è risultata la “donna partita”, facendo vedere anche 31 punti a tabellino a suo favore, una situazione che non di vedeva più da anni in quel di Busto.

LIBERO PER TUTTI – E infine la “farfalla tigre”, il libero Giulia Leonardi, tornata quest’anno a vestire la maglia della UYBA ha fatto di nuovo sognare i tifosi, buttandosi sempre su ogni palla, con una grinta che ha saputo trascinare anche le compagne.

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 17 Samadan, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Monza: 1 Ortolani, 3 Arcangeli (L), 5 Balboni, 7 Devetag, 8 Adams, 9 Hancock, 10 Begic, 11 Buijs, 12 Orthmann, 13 Facchinetti, 14 Bianchini, 17 Bonvicini, 19 Melandri. All. Falasca.

Arbitri: Rapisarda e Curto.

Il programma di gara 1 dei quarti di finale

Sabato 6, ore 20.30 (Rai Sport): Èpiù Pomì Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci

Sabato 6, ore 20.30 (LVF TV): Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano

Domenica 7, ore 17.00 (LVF TV): Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara; Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza