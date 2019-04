Valli del Verbano, sviluppo e turismo. Se ne parla a Villa Frua

Un convegno organizzato dalla Comunità Montana Valli del Verbano, sullo sviluppo delle valli del Verbano per un nuovo modello sostenibile di gestione del territorio. Tale convegno, aperto a tutti, è programmato per venerdì 5 aprile presso la sala Consiglio di Villa De Angeli Frua di Laveno Mombello alle ore 21.00.

Il titolo dell’incontro è “Costruire lo sviluppo delle Valli del Verbano, assieme per un nuovo modello sostenibile di gestione del territorio” e vuole essere aperto a tutti i cittadini, ai media e alle istituzioni.

I lavori saranno aperti da Gianpietro Ballardin, Assessore all’Ecologia e Turismo della C.M.V.V. (Sindaco del comune di Brenta), il Dott. Andrea Grata, Presidente Irecoop Alto Adige Südtirol: “Approcci, metodi e sistemi a confronto per due contesti con denominatori comuni”, il Prof. Antonio Scaglia, docente di sociologia urbana, Corso di Laurea di Ingegneria edile/Architettura dell’Università di Trento: “Ambiente, arte, economia e cultura delle valli del Verbano. Sfidare assieme il destino”, il Dott. Letizia Lazzaro, Direttrice di Cooperazione Autonomia Dolomiti – Bolzano: “La cooperazione come modello e metodo per rilanciare un territorio corresponsabilmente”, il Prof. Federica Viganò, Facoltà di Education – Libera Università di Bolzano: “Politiche di coesione e sviluppo locale nelle ‘terre alte’”, il Dott. Enrico Bramerini, Vicepresidente TSM – Trentino School of Management: “Lo sviluppo locale nella piattaforma alpina: gli attori-rete tra economie dei flussi e beni collettivi competitivi” e la Dott. Teresa Pedretti, Direttrice Irecoop Alto Adige Südtirol: “possibili itinerari di sviluppo sistemico”.

L’incontro si concluderà con un dibattito e conclusioni “per una road map condivisa”.