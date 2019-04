Vanessa Guide ospite del Baff con il film sulla nascita del calcio femminile francese

Il calcio femminile sarà protagonista martedì 2 aprile al B.A. Film Festival con la vera storia delle donne pioniere del calcio francese Les Filles de Reims, raccontata nel lungometraggio Comme des garçons di Julien Hallard. Il film racconta la lotta delle Filles de Reims per ottenere il diritto di giocare a calcio e costituirsi in squadra presso la Federazione calcistica Francese.

A presentare il film al festival la giovane e brillante attrice protagonista Vanessa Guide. Una storia straordinaria, nata per caso nel 1969, dall’annuncio del giornalista sportivo Pierre Joffroy che mise un’inserzione sul quotidiano sportivo di Reims alla ricerca di donne che giocassero a calcio per un evento legato al giornale.

Vanessa Guide interpreta la pioniera che lotterà per far nascere, nel 1971, la Nazionale di calcio femminile francese. Una conquista da ottenere sul campo guidando un gruppo di ragazze, mamme e casalinghe alla scoperta di un’identità di squadra.

Comme des garçons sarà presentato in collaborazione con la X Edizione di France Odeon diretta da Francesco Ranieri che accompagnerà il film al BAFF. La proiezione è prevista alle ore 21.00 al cinema Lux di Busto Arsizio.

A proposito del film Vanessa Guide ha dichiarato: “ho trovato entusiasmante proprio l’idea che si sia trattato di una storia vera e che questo film potesse, in qualche modo, far emergere la vicenda e dar luce alla lotta di queste donne che, con un’attitudine alquanto coraggiosa per l’epoca, si sono ribellate alla Federazione francese del Gioco Calcio, un’organizzazione allora composta principalmente da uomini che non avevano l’abitudine di pensare alle donne come “calciatrici”.