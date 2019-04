Il vento e la pioggia danneggiano il palazzo azzurro di piazzale Crespi

Il vento e la pioggia di queste ore ha seriamente danneggiato parte della copertura in metallo del grattacielo di piazzale Crespi, a Busto Arsizio. La foto, scattata da un cittadino e postata sui social, mostra come parte della copertura della parete esterna del palazzo sia stata letteralmente divelta dal vento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Sempione per mettere in sicurezza.