Vi portiamo al Grand Hotel Campo dei Fiori, mandateci i vostri ricordi

Andate a cercare negli album di famiglia, nei cassetti di casa, in soffitta o in cantina, chiedete ai nonni o ai vostri vicini di casa, il FAI Giovani Varese vi chiede un aiuto: ricostruire la storia del Grand Hotel Campo dei Fiori. E per ringraziarvi vi porta in visita al Grand Hotel Campo dei Fiori con un ingresso omaggio e la possibilità di prenotarne un altro.

Il contest è realizzato insieme a VareseNews ed è parte di un più ampio programma di visite che continueranno fino a ottobre, una volta al mese. Il primo appuntamento è per domenica 12 maggio, alle ore 11 e 30 e i volontari del FAI chiedono il vostro aiuto: scrivete alla mail varese@faigiovani.fondoambiente.it, allegando una foto storica dell’hotel, dei suoi ambienti interni, la foto di un oggetto, locandine storiche o tutto ciò in cui sia ben identificabile l’Hotel e che ne possa raccontare la vita dalla costruzione alla chiusura, dagli inizi del ‘900 al 1968.

I volontari del FAI riceveranno la vostra mail (segnalate nell’oggetto “Contest Campo dei Fiori) e selezioneranno i 15 fortunati lettori che potranno prendere parte alla visita dell’Hotel Campo dei Fiori con un ingresso omaggio. Riceveranno inoltre un altro posto riservato con contributo di 8 euro/5 per gli iscritti FAI da versare in loco. Le visite all’Hotel Campo dei Fiori continueranno fino ad ottobre, continuate a seguirci.

