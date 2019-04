Visita pasquale dei carabinieri ai reparti pediatrici del Del Ponte

Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese, il Colonnello Claudio Cappello, e un nutrito gruppo di Carabinieri hanno fatto visita ai piccoli degenti dei reparti pediatrici dell’Ospedale Del Ponte di Varese, portando in dono uova di cioccolato, dolci e album da colorare. Questa mattina, il, e un nutrito gruppo di Carabinieri hanno fatto visita aiportando in dono uova di cioccolato, dolci e album da colorare.

Un bel gesto di solidarietà e generosità molto apprezzato dai bimbi, che hanno sgranato gli occhi per lo stupore nel vedere le divise dei militari, in particolare di due Carabinieri in Grande Uniforme Storica.