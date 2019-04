In vista delle elezioni Amicinbici chiede una Cardano più attenta alle bici

Fiab Cardano Amicinbici è reduce dalla due giorni di assemblea nazionale della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, tenutasi a Verona per il rinnovo dei vertici e la definizione delle strategie dell’associazione, presente anche il sottosegratario ai trasporti Michele Dell’Orto .

«Una panoramica generale del mondo della bicicletta che vede numeri in costante aumento di appassionati, oltre 8.000 occupati nel settore ed indotto con un giro d’affari di 23 miliardi di euro annuo, 2,5 % del PIL , uno dei pochi settori in espansione, soprattutto a basso impatto ambientale» riepilogano quelli di Amicinbici.

«La scelta di andare in bicicletta sta diventando sempre più un fatto anche culturale, il miglioramento e la difesa dell’ambiente, passa per le scelte quotidiane di ognuno di noi, nei brevi spostamenti, la bici è più veloce, non inquina e una modesta attività fisica non può che far bene alla salute di tutti noi».

«Quindi , tutto bene? Purtroppo non è così, la bici è ancora percepita come uso per la gita domenicale o cicloturismo, ma la chiave del cambiamento è l’utilizzo della bicicletta in città, considerato pericoloso a causa del traffico veicolare. Va invertita la tendenza con atti concreti che,in primis le amministrazioni locali , devono adottare».

E come in altre occasioni, Fiab richiama anche il tema in vista delle elezioni comunali: «Alla futura amministrazione , chiediamo

di restituire “ pari dignità” a chi sceglie di muoversi in bici o a piedi “,chiediamo di mettere in sicurezza i percorsi casa -scuola -lavoro, chiediamo di ridurre la velocità veicolare in prossimità delle scuole e nelle vie centrali, chiediamo di rendere più fruibile alcuni spazi pubblici , come piazze e parchi per le “persone” e non sempre per leauto “Se progetti città per le auto , avrai una città a misura di auto , se progetti una città per le persone, avrai una città per le persone! Questo è l’auspicio di chi pedala ogni giorno».