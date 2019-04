XFactor, cambia tutto: tra i nuovi giudici “in pole” Joe Bastianich e Achille Lauro

Sono i nomi del giudice di Masterchef con la passione per la musica, Joe Bastianich e della “rivelazione scandalo” di Sanremo Achille Lauro, i primi a comparire nella lista dei prossimi giudici di XFactor italia, arrivato alla tredicesima edizione.

Il talent canoro nato sulla Rai e ora programma di punta su Sky è alle prese con un vero e proprio totale ricambio, dopo la rinuncia di Mara Maiochi, Manuel Agnelli e Fedez, e il silenzio sulla conferma di Lodo Guenzi, il frontman de Lo Stato Sociale che ha debuttato nella scorsa edizione.

Non ci sono ancora conferme ufficiali nei canali della trasmissione (anche se non dovrebbero farsi troppo attendere, visto che stanno per iniziare i casting), ma pare che in attesa di una conferma ufficiale, pare che Lauro noto per il discusso brano Rolls Royce – abbia annullato le date del tour, rinviate a ottobre, che si sarebbero sovrapposte alla registrazione della fase dei casting.

Confermata invece – malgrado il “pesce d’aprile” fatto ai fan sulla pagina facebook ufficiale, che ne annunciava il ritiro – la presenza di Alessandro Cattelan alla conduzione.