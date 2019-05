100 poliziotti nel Parco Pineta: “L’area è bonificata”

Nella mattinata di giovedì 23 maggio è stato effettuato un servizio coordinato finalizzato al contrasto dell’attività di spaccio in ambito boschivo nell’area del “Parco Pineta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Appiano Gentile e Tradate al confine tra le provincie di Como e Varese (immagine di repertorio).

Il servizio, la cui direzione è stata affidata a Funzionari della Polizia di Stato delle rispettive Questure, è stato svolto in perfetta sinergia tra le Forze di Polizia a competenza Generale, Polizie locali dei Comuni interessati e militari del Raggruppamento tattico Lombardia —Trentino Alto Adige (presenti nel Capoluogo lariano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”), ha visto l’impiego di 100 operatori delle varie forze di Polizia ripartiti in 39 unità operative automontate, nonché di 2 elicotteri e 2 unità cinofile.

Il blitz ha prodotto i seguenti risultati: 12 posti di controllo effettuati, 86 veicoli controllati, 141 persone identificate e controllate, di cui 5 cittadini extracomunitari, un cittadino di origine maghrebina arrestato e 250 grammi di sostanza stupefacente di varia tipologia sequestrata. Sono state effettuate perquisizioni personali e sono stati rimossi segni e tracce dei bivacchi presenti nel bosco ed utilizzati dai pusher.

“Il servizio svolto ha permesso di accertare che l’aerea risulta oramai bonificata giacché non è stata riscontrata la presenza di ulteriori accampamenti e rifugi di fortuna”, si legge in una nota della Questura. Ciò è anche conseguenza dei numerosi servizi di controllo che l’Arma dei Carabinieri ha effettuato negli ultimi mesi e che hanno portato all’arresto di numerose persone e sequestro di stupefacente. Da ultimo un significativo contributo è venuto dai Servizi Straordinari di Controllo del Territorio effettuati ininterrottamente dallo scorso novembre cui, come noto partecipano tutte le Forze di Polizia delle due province e le Polizie Locali dei Comuni interessati.