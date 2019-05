Su 13 campi del Varesotto la “Giornata nazionale dello sport”

Su tredici campi da gioco sparsi per tutta la provincia, domenica 2 giugno sarà celebrata la 16a Giornata Nazionale dello Sport voluta e allestita dal Coni, una grande manifestazione “collettiva” che coinvolge tutta Italia all’insegna di chi ama e pratica lo sport e che intende sostenere la promozione di molte discipline

La delegazione del Coni Varese guidata da Valter Sinapi si è attivata per permettere anche al nostro territorio di coordinare numerose manifestazioni sportive, anche perché quest’anno la Giornata Nazionale dello Sport è anche il primo grande evento con cui viene pubblicizzato il Protocollo di Intesa siglato dal Ministero dell’ambiente, da Sport e Salute spa e dallo stesso Coni, documento che tende «alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile». A tale proposito le manifestazioni sportive del 2 giugno saranno coinvolte nelle buone pratiche legate all’ecologia e nei comportamenti virtuosi radunati sotto il termine “plastic free”.

CAMPI ED EVENTI

– ARCISATE – C. s. “Peppino Prisco”: torneo di minivolley con 350 bambini (Pallavolo Arcisate)

– VARESE – Campo di tiro con l’arco: Torneo Valleluna, gara internazionale con giovanili, senior e master (Arcieri Città di Varese)

– CASTELLANZA – Palestra sc. media “Da Vinci”: passaggi di cinture colorate (Karate Team Pantere Castellanza)

– CASSANO MAGNAGO – C. s. di via Piave: Finale campionato Giovanissimi, ore 10 (Castellanzese-Morazzone)

– VARESE CAPOLAGO – C. s. del Bosto: Torneo Pulcini 2009 (U. s. Bosto)

– PORTO CERESIO – C. s. Comunale: Torneo Pulcini 2009 (Ceresium Bisustum)

– SOMMA LOMBARDO – C. s. Comunale: Torneo primi calci 2010 (Ceresium Bisustum)

– SUMIRAGO – C. s. Comunale: Torneo Pulcini 2008 (Accademia Visconti)

– CANTELLO – C. s. Comunale: Torneo Pulcini 2009 (Cantello Belfortese)

– BISUSCHIO – C. s. Comunale: Torneo Pulcini 2008/09 e Primi Calci 2010 (Valceresio Audax)

– GALLARATE – C.s. via Passo Sella: Torneo Pulcini 2009 (Torino Club)

– GALLARATE – C. s. Cedrate via Montesanto: Torneo Piccoli amici 2012 (Cedratese)

– ARSAGO SEPRIO – C. s. Comunale: Torneo Esordienti 2006 (Arsaghese)