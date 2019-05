70 anni fa la tragedia di Superga: ripulita la stele che ricorda Franco Ossola

È stata ripulita dalle erbacce la stele posta all’ingresso dello stadio Franco Ossola che ricorda la tragedia di Superga.

Oggi, in occasione dei 70 anni dall’incidente aereo che coinvolse l’intera squadra del Grande Torino, anche la città di Varese ha voluto rendere omaggio al suo campione, Franco Ossola, il giovane attaccante che in quell’incidente perì.

Il vicesindaco Daniele Zanzi, in un post su Facebook, ricorda il valore della squadra e il tributo della città : “Stamane cancelli del Franco Ossola riaperti per un saluto e una preghiera. I varesini e i tanti tifosi biancorossi non dimenticano Franco e omaggiano una squadra immortale” .