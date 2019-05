Le difficoltà della vita in scena con gli studenti dell’Agenzia Formativa

“Con i nostri occhi”: è il titolo del lavoro teatrale che i ragazzi delle sede di Varese dell’Agenzia Formativa hanno portato in scena lunedì 20 maggio.

Allo Spazio Yak, la residenza teatrale della città di Varese, gli studenti hanno rappresentato lo spettacolo che una quindicina di ragazzi e ragazze ha ideato e scritto. Un lavoro durato sei mesi a cui hanno partecipato, in maniera trasversale, le classi dei diversi indirizzi: II, III e IV Estetica, II e III sala e bar, III cucina insieme al loro docente di italiano.

Al gruppo, in corso d’opera, si è unito il regista Stefano Beghi, dell’Associazione culturale Karakorum Teatro, un gruppo di artisti Under 35, per la maggior parte formatisi alla scuola di Teatro Arsenale di Milano, che nel 2013 ha scelto di lavorare insieme.

Il lavoro, artigianale, unisce linguaggi popolari a tematiche contemporanee. La tematica di base è la differenza di approccio, tra studenti e

professori, rispetto ad alcune situazioni e l’eventuale possibilità di trovare un punto di incontro.

Gli studenti si sono ispirati alla “Divina Commedia” cercando di raccontare come anche un docente spesso si possa sentire perduto in una “selva oscura di situazioni difficili”.

«Tutto quello che è stato raccontato è stato pensato dagli studenti dell’Agenzia Formativa a cui va il nostro plauso per l’attenzione che hanno dedicato a questo nuovo progetto teatrale» hanno commentato l’Agenzia Formativa.