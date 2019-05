Aggiungi un pAsto a Tavola: ultima “chiamata” per la cena solidale

L’obiettivo sono 850 biglietti: questo è il tempo del “rush finale“ per Aggiungi un pAsto a tavola, la grande cena solidale che si svolge da anni sul sagrato di san Vittore a Varese e quest’anno sarà sabato 4.

L’obiettivo, come tutti gli anni, è riempire la piazza: «Sappiamo che c’è una percentuale di persone che acquista i biglietti negli ultimi giorni, quando sa già cosa farà nel weekend e come sarà il tempo – commenta don Marco Casale, da sempre animatore di questo evento che riunisce oltre 50 associazioni di volontariato per tutta la giornata di sabato 4 e poi li “mette a tavola” sotto l’ombra del Bernascone – Ora è arrivato il momento dell’appello: ricordando che come sempre abbiamo il grande telo sotto coi mangiare e i soffioni d’aria calda, nel caso la serata fosse freschina. Serve un ultimo sforzo da parte di tutti, anche chi non fa parte del mondo del volontariato, comprino gli ultimi biglietti per partecipare a un evento diventato importante per la città di Varese».

A “sfamare” i partecipanti saranno in prima fila, come sempre, gli Alpini di Varese e i Monelli della Motta: garanzia di un menu di alta qualità ma semplice e nostrano, nella miglior tradizione varesina.

Raggiungere i 1000 commensali significa, tra l’altro, raggiungere il traguardo dei circa 25mila euro, tutto l’incasso della serata, che verrà come sempre donato alle realtà che si occupano degli ultimi a Varese: con una speciale attenzione quest’anno, a chi si occupa dei senzatetto.

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA: COME FARE PER PARTECIPARE

Sono oltre 50 le associazioni aderenti alla grande cena di solidarietà ormai diventata un grande “must” del primo weekend di maggio: “Aggiungi un PAsto a tavola“, grande cenone con l’aiuto dei varesini in piazza san Vittore.

L’appuntamento quest’anno è per il 4 maggio 2018 e la cena sarà preceduta, come è diventata ormai tradizione, da una intera giornata di solidarietà con la presenza, in corso Matteotti, di molti gazebo delle associaioni (dalle 10 alle 17) e il “plus” quest’anno, della vendita dei quadrotti della solidarietà: che verranno esposti, in una grande “catena umana” alle 11 di sabato.

Dalle 19 in poi invece appuntamento con la grande cena di solidarietà “Aggiungi un pAsto a tavola” che nelle scorse edizioni ha portato più di mille varesini all’evento. Informazioni e prenotazioni si possono domandare via email a info@varesesolidale.it.

Info e iscrizioni sono possibili presso la sede di Varesevive in Via San Francesco 26, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 19. Un altro punto di informazioni e prenotazioni è al panificio Pigionatti, in via Bizzozero 1/3, e la sede di Varese in maglia, al piano meno 2 del centro commerciale Le Corti.

Infine, i biglietti per la cena e la lotteria sono acquistabili anche nella giornata di sabato, nei gazebo delle associazioni in corso Matteotti.