Agrirun e Agrifest, Casciago fa festa tra corsa e natura

Casciago si prepara per la quinta edizione di Agrirun, la corsa non competitiva per le strade del paese e delle sue frazioni.

Galleria fotografica Agrirun, la corsa e le premiazioni 4 di 139

Il 1 giugno alle ore 18.30 ci sarà il via alla corsa non competitiva di 6,6 km e alla MiniAgrirun di km 2,5. Entrambe le manifestazioni sono dedicate alla memoria di Dante Parietti, storico fondatore della Proloco di Casciago, associazione che organizza l’evento col patrocinio del Comune di Casciago. Sul percorso della MiniAgrirun ci saranno delle sorprese da fotografare e taggare #prolococasciago e #agrirun.

Il ritrovo è fissato per le 17 all’oratorio di Morosolo, con partenza e arrivo nell’area Agrifest/Parco dei Ciliegi. Iscrizioni 4 euro gli adulti e 2 euro i bambini nati dal 2005 al 2019: la cifra raccolta verrà devoluta in beneficenza e donata al Millepiedi onlus. La corsa si terrà in ogni condizione meteo non proibitiva. Ricchi premi per i vincitori (ma si può anche camminare e godersi il percorso) e tanta allegria durante il terzo tempo e stand gastronomico attivo per tutta la serata, con parentesi musicale con Dj Felice e la sua musica Anni ’70 e Anni ’80.

IL PERCORSO DI AGRIRUN #5

Per informazioni e iscrizioni info@prolococasciago.it o le pagine social della Proloco Casciago.

Agrirun sarà l’anticipazione dell’Agrifest, la festa dell’agricoltura ricca di eventi e divertimento che si terrà domenica 2 giugno negli spazi del Parco dei Ciliegi e dell’oratorio di Morosolo. Pompieropoli, tanti stand di hobbisti locali e artigianato, prodotti tipici, animali e lo spazio ristorante aperto a pranzo e cena.

IL PROGRAMMA DI AGRIFEST 2019

Venerdì 31 maggio serata sui Mirtilli, dalla coltivazione alla lavorazione