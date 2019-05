Al voto a 93 anni, a palazzo Estense il simbolo delle elezioni 2019

Fiera di votare e ben disposta a farsi fare uno scatto che “immortala il momento”: è la signora 93enne, appartenente alla sezione 1 di Varese e perciò votante a palazzo Estense, di cui non sappiamo il nome ma è da eleggere simbolo della vitalità di queste elezioni 2019.

La signora, in un elegante mise completamente rosa cipria, è arrivata al seggio intorno alle 17.30 di ieri, accompagnata dalla compagna di suo figlio, il quale nel salone estense ha tenuto diversi concerti come alunno del liceo musicale.

Il suo voto è stato per le europee, perchè a Varese non si votava per le amministrative: un plauso in più per avere partecipato a una competizione politica una volta considerata “secondaria” e che invece è diventata centrale, come proprio la sua foto simbolica mostra

