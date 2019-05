All’Insubria un film per riflettere su medicina e religione

Il progetto Filis invita studenti e cittadini giovedì 23 maggio in università per la visione del film “Il verdetto”. Si potrà poi partecipare a un breve dibattito sui temi raccontati nella pellicola.

Può un giudice imporre la scelta di vivere a chi ha deciso di affidarsi a Dio, e per il suo credo rifiuta l’aiuto della medicina? Quali meccanismi mettono in causa scelte come questa, specie se riguardano la vita di un ragazzo? Queste sono le domande dietro al film “Il verdetto”, lungometraggio con Emma Thompson tratto dal romanzo di Ian McEwan “La ballata di Adam Henry”.

Il progetto FILIS (Formatori interculturali di lingua italiana per stranieri) ha organizzato per giovedì 23 maggio alle 14.30 presso l’aula 8 della sede in via Monte Generoso dell’Università dell’Insubria la proiezione di questo film. La partecipazione è libera e gratuita e dopo la visione della pellicola, ci sarà un momento di dibattito per discutere sui temi di grande portata etica sottolineati dal film e su quali possano essere le decisioni da prendere in queste situazioni difficili.

Il confronto sarà guidato da Sergio Fucci, giudice consigliere della Corte di appello di Milano e bioeticista. Il magistrato rileggerà in base alla sua esperienza la storia dei due protagonisti, un giudice e un ragazzo testimone di Geova, e lo scontro tra diversi tipi di diritti: quello dello stato e quello della religione.

La visione del film sarà introdotta da Gianmarco Gaspari, docente dell’Insubria e direttore del progetto Filis ed Elisabetta Moneta Mazza, coordinatrice del progetto Filis. Nell’iniziativa sono coinvolti anche International research center for local histories and cultural diversities, Insieme per prenderci cura, Università del Piemonte orientale, Fidr e il centro di ricerca Redesm.