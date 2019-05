Apre “Il Pezzettino”, comunità per minori abbandonati o maltrattati

Una comunità educativa per minori apre il 18 maggio in via Dante a Varese. “Il Pezzettino” è una nuova realtà che fa parte di una rete nata nel marzo 2016 da un desiderio, cresciuto per anni incontro dopo incontro, con bambini abbandonati, maltrattati, abusati e con adulti sopravvissuti ad infanzie dolorose. A realizzare il nuovo progetto è la Cooperativa sociale Silvabella.

Questi bambini spesso, perdendo l’integrità del proprio corpo, hanno smarrito se stessi e, a causa del vissuto traumatico, hanno congelato il proprio sviluppo emotivo. Il Pezzettino vuole essere un luogo di riappropriazione del proprio corpo, della propria integrità e dignità, per dare un nuovo significato al senso di essere a casa.