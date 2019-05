Architettura per la cultura: Carlo Terpolilli a Thinking Varese

Sarà mercoledì 5 giugno il sesto appuntamento, l’ultimo prima della pausa estiva, per Thinking Varese: protagonista, come di consueto alle 19a villa Panza sarà l’architetto italiano Carlo Terpolilli.

Terpolilli, socio fondatore di Ipostudio architetti, è architetto e docente presso la Facoltà di architettura dell’Università di Firenze, dove insegna progettazione architettonica e urbana.

Le opere di Ipostudio architetti, a Firenze dal 1983, sono state più volte pubblicate in Italia e all’estero ed esposte in mostre come la Biennale di Venezia e la Triennale di Milano.

Tra le sue opere più recenti ci sono il Nuovo Museo degli Innocenti di Firenze, il MICAS – Malta International Contemporary Art space a Malta, l’ampliamento dell’Ospedale Civico EOC di Lugano e la nuova residenza universitaria Campus Firenze.

Tra i riconoscimenti, è stato segnalato al XIX Compasso d’oro ADI 2001, finalista al premio Medaglia d’oro all’architettura italiana del 2006 e nel 2017 ha vinto il Premio Architettura Toscana.

COS’E’ THINKING VARESE

ThinkingVareseè un ciclo di conversazioni con frequenza mensile organizzato e promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese. Giunto alla sua ottava edizione, ha ospitato più di cento architetti di chiara esperienza e fama provenienti dall’Italia, dalle principali nazioni europee, dagli Stati Uniti e dal Sud America.

ThinkingVarese è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di FAI-Villa e Collezione Panza Varese, alla Partnership Istituzionale con il Comune e la Provincia di Varese, al Patrocinio di CNA Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Ingegneri Provincia di Varese, Collegio Geometri Provincia di Varese, ANCE Varese Associazione Nazionale Costruttori Edili. Main Sponsor Telmotor.