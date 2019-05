Arriva Varese a 4 Zampe, due giorni “da cani” alla Schiranna

Varese si appresta ad ospitare, nella cornice del Parco Zanzi, il mondo della cinofilia. Due giorni alla scoperta delle molteplici attività in cui poter impiegare il proprio cane, tra divertimento e lavoro.

Adrian Stoica, Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, Ferruccio Pilenga, Aldo La Spina: sono solo alcuni degli “Special Guest” che parteciperanno all’emozionante kermesse “Varese a 4 Zampe”.

La sesta edizione dell’evento cinofilo più importante della Svizzera, organizzato dall’Associazione Non Profit Forza Rescue Dog, arriverà per la prima volta in Italia.

Un evento unico, spettacolare e soprattutto “Totally Charity”: l’intero ricavato, infatti, sarà devoluto alla costruzione di un rifugio nella Provincia di Varese che ospiterà i numerosissimi trovatelli di cui si prende cura da anni Forza Rescue Dog, associazione attiva nel recupero, nella riabilitazione e nel re-homing di cani abbandonati e maltrattati tra Italia, Svizzera, Spagna ed Est Europa.

Partner d’eccezione Almo Nature // Fondazione Capellino, promotore di importantissimi progetti in difesa dei cani, dei gatti e della biodiversità, che hanno sposato le finalità dell’evento, e il Comune di Varese che ha fortemente e attivamente sostenuto questa iniziativa.

L’apertura del Dog Village, sia sabato che domenica, è prevista per le 10 e fino a tarda serata sarà un susseguirsi di esibizioni, gare adrenaliniche e mini corsi ai quali chiunque può iscriversi (online www.varesea4zampe.it o sul posto, disponibilità permettendo).

Le discipline sono diversificate e numerosissime: dal Disc Dog di Adrian Stoica, dog coach con un palmares di due titoli di Campione del Mondo e 22 coppe di Campione Europeo, alla tappa varesina del circuito nazionale di Splash Dog, spettacolare gara di tuffi nel lago organizzata dal Team di Aldo La Spina del Centro Cinofilo Europeo di Milano che, tra sabato e domenica, proporrà anche battesimi dell’acqua, prove di nuoto e di tuffi.

Letteralmente da brivido l’esibizione di Soccorso Nautico proposto dalla SICS, la Scuola italiana Cani da Salvataggio: cani eroi che simuleranno il recupero di un figurante sia partendo dalla riva, che tuffandosi nel lago da un elicottero. Ferruccio Pilenga, responsabile della SICS, è l’unico istruttore al mondo a proporre questo genere di esercitazione.

E ancora… Dog Dance&Dog Dance Show, Agility Dog, Dog Fitness&Cani Cross, Mantrailing, Stand Up Paddle, Treibball, ABC Cuccioli, Bambility, Consulenze Educative, SyncroDog, l’Unità Cinofila della Protezione Civile e l’Oasi del Benessere tra Osteopatia, T-Touch e trattamenti di bellezza.

Per veri cinofili le conferenze di Luca Spennacchio e Giuseppe Luscia: si terranno sabato alle 19.30 e alle 21. Per chi ama correre invece c’è una gara di velocità, che metterà simpaticamente alla prova cani di ogni taglia, tipologia ed età. Da non perdere anche le attività dedicate ai bambini: il Bambility, il Trofeo Kids. Un’occasione di crescita per imparare a relazionarsi correttamente, attraverso il gioco, con gli amici a 4 zampe

Appuntamento inoltre sabato con Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa per la finalissima sul Red Carpet di Miss&Mister Dog 2019.

Immancabile il “Dog Park” con due grandi aree recintate per far correre e divertire i propri cani in tutta libertà e sicurezza, sorvegliati dagli educatori del nostro team.

Spazio infine allo shopping a 4 zampe, alle Associazioni Rescue e a due emozionanti “Passeggiate levriere” per le vie del Parco in difesa dei Galgos e dei Greyhound e il triste destino che li accomuna. Quest’anno saranno “scortati” e sostenuti da decine di Bovari del Bernese dell’allevamento i “Coccosauri”.

Informazioni ed iscrizioni alle attività: www.varesea4zampe.it