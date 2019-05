Art Days: nuovo appuntamento con “Arte e legalità” 

Verrà presentato l’11 maggio 2019 alle ore 16 presso l’auditorium della The Boga Foundation (Tradate – via Fiume, 63) il volume “Manuale di sopravvivenza (alla mafia)” di Salvatore Calleri edito da Diple edizioni.

Il libro spiega la mafia attraverso i luoghi comuni e gli stereotipi. Una sorta di manuale educativo che permettere di sopravvivere alla mafia. Il volume mette in evidenza come agisce la mafia oggi, come contrastarla partendo dall’analisi, smontare e smentire con pochi chiari postulati le sue bugie e i luoghi comuni su di lei, quegli stereotipi e quei paradigmi che negli anni, sono stati al centro di tante riflessioni, che hanno trovato stimolo nelle indicazioni messe a punto tra gli altri dal Centro Siciliano di Documentazione intitolato a Giuseppe Impastato.

«Luoghi comuni e stereotipi illustrati uno ad uno nelle prime pagine – spiega l’autore – mi auguro, possa servire ad aiutarci a capire meglio e a smascherare con più facilità i tanti tranelli tesi dalla mafia: svelare i luoghi comuni su di lei significa combatterla in uno dei modi più efficaci, poiché in un certo senso essi rappresentano il suo elisir di lunga vita. Dopo averli analizzati, cercheremo di spiegare come possiamo riconoscere i mafiosi, e come ognuno di noi possa agire concretamente per limitarne l’azione, per poi concludere infine con alcune pillole di legalità, necessarie per immunizzarci da loro».

Il volume ha la prefazione di Catello Maresca, pm a Napoli e dal 2007 è alla Direzione Distrettuale Antimafia dove ha coordinato l’arresto del boss Michele Zagaria latitante da 16 anni. Salvatore Calleri è nato a Catania nel 1966, cresciuto a Firenze, è laureato in giurisprudenza. Dal 1992 fino al dicembre 2002 è stato uno dei più stretti collaboratori di Caponnetto. Esperto di lotta alla mafia, analista nel campo della sicurezza e della criminalità organizzata internazionale è presidente della Fondazione Caponnetto e consigliere della Fondazione Pertini. Coordina l’OMCOM (Osservatorio Mediterraneo Criminalità Organizzata e Mafia).

Intervengono:

Salvatore Calleri – Presidente della Fondazione Caponnetto e autore del libro Giuseppe Lumia – Già Presidente della Commissione Antimafia

Cecilia Carreri – Già Magistrata

Gerardio Lardieri – Maggiore dei Carabinieri

Giuliano Rotondi – Giornalista d’inchiesta

Moderatore della presentazione Marco De Crescenzo – direttore di Hestetika Magazine

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di eventi e attività culturali “Art Days” promosse dalla The Boga Foundation, fondazione internazionale nata per il volere dei Fratelli Boga, al fine di valorizzare e rendere pubblico il materiale costituente la concreta testimonianza dell’attività culturale, artistica e professionale dei Boga, nonché quella di altri artisti.