Besani (Fiom): “Leonardo vuole svuotare di contenuti la contrattazione negli stabilimenti”

Le due ore di sciopero su ogni turno alla divisione elicotteri di Leonardo a Vergiate, è un segnale chiaro che il sindacato manda all’azienda e al suo amministratore delegato Alessandro Profumo: orari e straordinari si contrattano, non si comunicano unilateralmente. Il 30 maggio prossimo i sindacati di categoria Fiom, Fim e Uilm presenteranno la nuova piattaforma con una serie di rivendicazioni a partire dal salario per il quale da almeno sette anni non è stato chiesto l’aumento. (nella foto un momento della protesta fuori dallo stabilimento elicotteri)

«È stato uno sciopero unitario di grande importanza – spiega Andrea Besani della Fiom Cgil – con un’adesione elevatissima sia tra gli operai che tra gli impiegati. I motivi della protesta sono diversi nei diversi ambiti ma sono tenuti insieme da un filo: il tentativo dell’impresa di non praticare o svuotare di contenuti la contrattazione collettiva negli stabilimenti. Quello di oggi è un segnale chiaro: se l’azienda va avanti così, con questa indisponibilità, si assume la responsabilità pesante di creare le condizioni per il non raggiungimento degli obiettivi produttivi per il 2019 nello stabilimento nevralgico, quello di Vergiate, della divisione nevralgica, quella degli elicotteri, del gruppo Leonardo. L’azienda apra il dialogo e crei le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi comuni».