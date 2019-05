Bisboccia fest dà il via all’estate dei festival

Si aprono ufficialmente i tre giorni del Bisboccia Fest, l’evento della Consulta Giovani di Carnago che dopo una piccola pausa torna ad animare di concerti e musica l’estate del Varesotto.

Quest’anno la musica si accende venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno in una location completamente nuova: il birrificio Settimo di Carnago in via Monterosa.

A dare il via alle danze, sul palco dell’evento, venerdì 31 maggio saranno i Rumatera. Storico nome del punk-rock italiano che già alcuni anni fa si esibirono al Bisboccia con una grandissimo successo di pubblico. Ad aprire il concerto saranno invece gli Error 404 alle ore 22.

Sabato 1 giugno i cancelli della festa si apriranno già dal mattino, alle 10, con il torneo di Green Volley (pallavolo sull’erba). Dalle ore 18 aprono gli stand dello street food e dalle 21 riparte la musica. Sul palco si alterneranno Lorenzo Poletti DJ, Legno Pagina e MOX.

Domenica 2 giugno, sempre dalle 10 del mattino, sarà la volta del torneo di Foot Volley (calcio tennis). Il palco del Bisboccia torna ad accendersi alle 20 con la Battle Freestyle ”#7LakesKing” in collaborazione con Carpe Riem e il concerto di Johnny Marsiglia.