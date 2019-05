Calendimaggio: ghirlande, scettri e mazzi di fiori a Villa Bozzolo

C’è stato un tempo in cui la primavera era festeggiata con ghirlande e mazzi di fiori. E per rivivere quello spirito domenica 5 maggio alle ore 15 , il Fai (Fondo per l’ambiente italiano) propone alle famiglie uno speciale Calendimaggio, per celebrare la bellezza della primavera nel giardino di Villa Bozzolo, con i bambini che si trasformeranno negli ambasciatori della primavera e della felicità.

Il laboratorio si ispira agli antichi riti del calendimaggio e alle feste del folklore europeo in cui i giovani si agghindavano per celebrare la forza della primavera. Utilizzerà materiali naturali (petali di rose, foglie, rametti) e materiali artificiali (fil di ferro ricoperto da giardinaggio, nastrini colorati, carta velina e carta crespa) per realizzare ghirlande e scettri o mazzetti di fiori con cui i bambini si addobberanno per girare e giocare nella villa.

Si potranno realizzare anche ghirlande per decorare le stanze della casa o omaggiare mamma e papà e altri visitatori della felicità portata dalla primavera.

La partecipazione al laboratorio, comprensiva di ingresso costa 8 euro per ogni bambino (ridotto a 4 euro per iscritti FAI e residenti di Casalzuigno).

Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria: 9 euro biglietto intero, ingresso gratuito per iscritti FAI e residenti di Casalzuigno

Attività su prenotazione (posti limitati), scrivendo a faibozzolo@fondoambiente.it oppure telefonando allo 0332 624136.