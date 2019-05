Camion travolge una bicicletta, ciclista morto in viale dell’Industria

Incidente stradale in viale dell’Industria a Busto Arsizio nella mattinata di venerdì 10 maggio.

Un ciclista è stato travolto da un camion all’altezza delle rotonda in zona industriale. La bicicletta si è spezzata in due nell’impatto.

L’uomo è stato soccorso dai medici della Croce Rossa, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Busto Arsizio, che ha chiuso il tratto in attesa di terminare i rilievi del caso.