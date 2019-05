Da una candidata al Premio Strega al blues, ecco la settimana del Circolo Gagarin

Settimana ricchissima di cose da fare al Circolo Gagarin, tra musica, fantascienza e letteratura. Nei locali di via Galvani a Busto Arsizio mercoledì 8 maggio arriverà Claudia Durastanti che presenta La straniera, libro candidato a Il Premio Strega. Giovedì 9 torna Starcrash, la serata su scienza e fantascienza, per parlare della fine del mondo. Sabato il grande blues sul palco con Angelo Leadbelly Rossi e i DUNA, domenica si continua con la letteratura ospitando la presentazione de Il pieno di felicità di Cecilia Ghidotti.

Ecco il programma completo.

Mercoledì 8 maggio 2019 – Presentazione libro ore 21

Claudia Durastanti presenta La Straniera

“La storia di una famiglia somiglia più a una cartina topografica che a un romanzo, e una biografia è la somma di tutte le ere geologiche che hai attraversato”. Circolo Gagarin è orgoglioso di ospitare Claudia Durastanti con il suo ultimo romanzo “La straniera” in libreria dal mese di febbraio, edito per La Nave di Teseo e nellaDozzina in lizza per il Premio Strega. Un’occasione unica per esplorare tutte le pieghe che una sola esistenza può contenere.Maggiori info qui.

Giovedì 9 maggio 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, chiacchierata dalle 21.30

Starcrash: facciamola finita!

Come finirà il mondo? Desertificato come in Mad Max: Fury Road? Sommerso dall’acqua come in Waterworld? Nuclearizzato, o colpito da un asteroide? Indaghiamo insieme nell’ultimo appuntamento di Starcrash, la nostra serata dedicata a scienza e fantascienza. Maggiori info qui.

Sabato 11 maggio 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Dark Was the Night: Angelo Leadbelly Rossi + DUNA

Ultimo appuntamento della stagione per Dark Was the Night, la serata del Circolo Gagarin dedicata al grande blues. Nostro graditissimo ospite una leggenda del blues italiano che non ha bisogno di presentazione: Angelo Leadbelly Rossi. In apertura i DUNA, un’inaspettata sorpresa da Milano. Maggiori info qui.

Domenica 12 maggio 2019 – Presentazione libro dalle 21

Cecilia Ghidotti presenta Il Pieno di Felicità

Cosa accade quando, a trent’anni circa, non si riesce a trasformare, per responsabilità personali e destini generali, l’educazione, l’affetto e il supporto ricevuti in un lavoro stabile, in un’identità compiuta? Scopritelo domenica sera ne Il Pieno di Felicità, libro di Cecilia Ghidotti in libreria per minimum fax. Maggiori info qui.