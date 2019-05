Carlsberg sceglie il treno per presentare il suo bilancio di sostenibilità

Un viaggio in treno da Milano a Varese per presentare un percorso di sostenibilità aziendale rispetto all’ambiente e al consumo di risorse.

E’ la scelta fatta da Carlsberg Italia che giovedì 6 giugno ha invitato stampa ed operatori alla presentazione del suo bilancio di sostenibilità 2018.

I partecipanti arriveranno a Varese, sede dello storico stabilimento all’inizio della Valganna, a bordo di un treno storico in partenza dalla Stazione Centrale di Milano. Alla stazione di Varese si svolgerà la presentazione in forma di dialogo aperto che affronterà i temi del bilancio 2018, soffermandosi in particolare sui fattori di innovazione che hanno reso Carlsberg Italia l’azienda sostenibile che è oggi, l’innovativo ed ecologico sistema di spillatura Draughtmaster, la mobilità sostenibile e il sistema Flash per la pastorizzazione.