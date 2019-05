A Cassano Magnago arriva il BBQ Festival

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio, presso l’area feste di Cassano Magnago, in via Primo Maggio, l’Associazione Culturale le Officine prosegue con il suo calendario eventi con la celebrazione assoluta della carbonella e della griglia, il BBQ Festival con ingresso gratuito

Costine, grigliate miste di carni pregiate, wurstel, arrosticini abruzzesi, hamburger di chianina e di fassona, dolci americani e molto altro ancora.

A rendere unico questa kermesse sarà la presenza di una gigantesca griglia lunga ben 20 metri e di un vero e proprio trenino affumicatore, sempre pronti a sfamare l’appetito di tutti i visitatori.

A fare da contorno ovviamente verdure grigliate, ma anche concerti dal vivo e spettacoli per tutte le età, uno speciale raduno di Bikers (evento in Collaborazione con Harley Davidson Legnano), attività ludiche come dai migliori Festival made in U.S.A., con tanto di “sobrissima”e divertente sfida di abbuffate

MAN vs COSTINE

nelle serate di venerdì 3 e sabato 4 maggio.

Una gara che premierà con trofeo il concorrente o la concorrente che riusciranno a divorare il maggior numero di costine nel minore tempo possibile.

SABATO 3 MAGGIO ore 20.30

SABATO 4 MAGGIO ore 20.30

Stiamo cercando degli EROI

Per iscrizioni chiamare il numero 349 2338379

Programma

Venerdì 3 maggio dalle 18:30 alla 1:00

20:30 Man vs costine

21:30 The Goose Bumps (rockabilly) live

Sabato 4 maggio dalle 18:30 alla 1:00

20:30 Man vs costine

21:30 Ruben Minuto Bluegrass Band (Bluegrass) live

Domenica 5 maggio dalle 11 a mezzanotte

12:30 Raduno bikers di Legnano Chapter Italy in Collaborazione con Harley Davidson Legnano

18:30 Silverado Countryband (Country) live