Cavalluzzi per una manciata di voti strappa Arcisate alla favorita Sardella

Dopo anni di governo il centro destra perde Arcisate per una manciata di voti.

Dopo un lungo testa a testa, il verdetto delle urne è stato implacabile per la favorita Emanuela Sardella, candidato sindaco della lista di continuità con il sindaco uscente Angelo Pierobon, che da dieci anni era alla guida del Comune. Una sessantina di voti appena hanno decretato la vittoria di Gianluca Cavalluzzi, alla guida della lista civica “Noi, voi, Arcisate” che in serata è stato proclamato nuovo sindaco della città “capoluogo” della Valceresio.

«Ancora non ci credo – ha detto un emozionato Cavalluzzi appena arrivata la certezza della vittoria – Abbiamo fatto un miracolo e adesso ad Arcisate si cambia davvero, ripartendo da quanto di buono lasciato dall’amministrazione di Angelo Pierobon. Ha pagato il nostro stare in mezzo alla gente, ed è quello che continueremo a fare come abbiamo detto durante tutta la nostra campagna elettorale».

Poco più di un punto percentuale separa vincitori e vinti: 50,56% per la lista di Gianluca Cavalluzzi, e 49,44% la percentuale di voti per Emanuela Sardella