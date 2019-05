Cento studenti all’opera per valorizzare e promuovere il patrimonio artistico cittadino

Sabato 18 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, visite guidate al Museo della Società Gallaratese per gli Studi Patri in via Borgo antico 4 a Gallarate per ammirare la mostra “Madri silenziose. I segreti dell’antica bellezza”, curata dagli studenti dei Licei di Viale dei Tigli.

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00, alla presenza di docenti, studenti, genitori, sarà presentato il progetto “IMPACT – IMParare l’Archeologia e l’Arte Contemporanea con il Territorio”, realizzato nell’ambito del “PON FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” ed inserito nelle attività della manifestazione Terra, Arte e Radici, monumenti e siti A Porte Aperte 2019.

Il progetto, in collaborazione con il Comune di Gallarate, la Comunità pastorale San Cristoforo, il MA*GA, l’associazione Aleph, la Società Gallaratese per gli Studi Patri, il Gruppo Archeologico del DLF, intende valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico, artistico, architettonico e culturale di Gallarate: il Museo della Società Gallaratese per gli Studi Patri; la Basilica di Santa Maria Assunta; la chiesa di San Paolo a Sciarè.

Circa 100 studenti delle classi 2B-2H-3ACL-3B-3ALES-3BLES-4A-4ALES-4B, guidati dai professori Chiara Nebuloni, Maurizia Frachelle, Matteo Rappo, Giovanni Frumusa, sono stati coinvolti nella realizzazione di due percorsi culturali, curati per quanto riguarda la formazione dagli esperti del MA*GA, Alessandro Castiglioni, Lorena Giuranna, Francesca Chiara, Marika Brocca, e dall’archeologa professionista Manuela Mentasti, che prevedono un ricco calendario di eventi rivolti alle scuole e alla cittadinanza:

“MADRI SILENZIOSE. I segreti dell’antica bellezza”

Visite guidate alla mostra realizzata dal Gruppo archeologico del DLF di Gallarate con il contributo degli studenti dei Licei, presso il Museo della Società Gallaratese per gli Studi Patri, in via Borgo antico 4, che ripercorre la condizione della donna dal periodo protostorico all’età romana attraverso i materiali esposti nel museo provenienti dal territorio

– Visite guidate per le scuole: 9/10/16/23 maggio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

– Visite guidate per la cittadinanza: Sabato 18 maggio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 16.00; Domenica 19 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

“SACRO CONTEMPORANEO, Arte in città”

Visite guidate alla Basilica di Santa Maria Assunta, la più importante architettura sacra cittadina ed una delle più insigni della provincia, che il recente restauro ha riportato all’antico splendore e che è stata arricchita con la realizzazione di un nuovo altare, opera di Claudio Parmiggiani, e alla chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere Sciarè, significativo monumento di architettura sacra contemporanea.

– Visite guidate per le scuole: 15/16 maggio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

– Visite guidate per la cittadinanza: Sabato 1 giugno 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00; Domenica 2 giugno 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il progetto IMPACT è un vero e proprio percorso di formazione che offre agli studenti dei Licei la possibilità di acquisire competenze nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali, e coinvolge bambini, adolescenti ed adulti nella scoperta o nella riscoperta del patrimonio artistico, archeologico ed architettonico che caratterizza la città di Gallarate.