Chiesta la perizia psichiatrica per il violentatore seriale di Saronno

È accusato di aver violentato almeno 3 donne (delle quali una minorenne) negli ultimi due anni, tutte nella zona di Saronno, ed è già stato condannato per altre violenze sessuali in passato.

Domenico Zammattio, 26enne di origini pugliesi e senza fissa dimora, è comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, Luisa Bovitutti, per la prima udienza dopo la conclusione delle indagini che hanno ricostruito il profilo di un violentatore seriale.

Il giovane è finito su giornali e tv a dicembre dell’anno scorso quando è stato arrestato per una violenza sessuale all’interno della stazione di Saronno Sud nei confronti di una sedicenne. Le manette sono scattate dopo una rapida indagine dei carabinieri di Saronno che, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza e in poco tempo sono risaliti all’autore.

Nelle settimane successive sono emersi altri casi di violenza sessuale a carico dell’imputato, difeso dall’avvocato Niccolò Luoni, mentre la fidanzata, difesa da Andrea Febbraro, è accusata di violenza privata per aver avvicinato ed intimidito le vittime ma a sua volta sembra essere vittima delle minacce e delle violenze di Zammattio.

Nell’udienza di oggi Luoni ha chiesto il rito abbreviato e una perizia psichiatrica per il suo assistito, sulla scorta di una perizia precedente che lo definisce affetto da disturbo post traumatico da stress e non in grado di stare in giudizio. Il giudice ha rinviato al 18 giugno la decisione.