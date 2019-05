Ciao Sabrina: Cuveglio piange la sua bibliotecaria

Un male che non lascia speranza si è portato via Sabrina Gallesi, conosciuta da tutta la comunità come la bibliotecaria.

Era una figura di riferimento per Cuveglio che, proprio in quello spazio colmo di libri, si ritrovava per leggere e imparare. «Ha gestito la Biblioteca comunale con professionalità, competenza, garbo e sempre con un consiglio per tutti, nonostante la sua salute precaria, non tralasciando di dare la sua fattiva collaborazione al Progetto Eureka» commentano quanti la conoscevano.

Tra gli amici anche il sindaco Giorgio Piccolo che con Sabrina aveva collaborato a lungo: « Un vuoto enorme per la nostra comunità. La biblioteca è un luogo dove, bene o male, andavamo tutti. C’era il gruppo di lettura, i bambini delle scuole faceveno spesso visita. Per tanti anni si è occupata di questo prezioso servizio, con la sua professionalità fatta di precisione e passione. Pensare alla biblioteca era pensare a Sabrina. E ora non rimane che l’amarezza per un vuoto enorme».

Cinquantacinque anni, sposata con un figlio, Sabrina ha lottato per qualche anno contro il tumore: « Sembrava aver superato anche l’ultima crisi – commenta con rammarico il sindaco – e invece ci ha lasciato. E a noi resta un ricordo indelebile di una bella persona, presente e capace».

I funerali si svolgeranno lunedì 6 maggio alle ore 15 nella chiesa di San Lorenzo.

