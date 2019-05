Colora la tua estate. Torna la Summer Run

Il primo giugno arriva la terza edizione della Summer Run, la corsa colorata non competitiva di 5 chilometri organizzata da CAOS (Compagnia Attiva di Oggiona con Santo Stefano) nei boschi che circondano il Rifugio Carabelli.

Dopo il successo delle prime due edizioni, i ragazzi di CAOS ripropongono l’iniziativa che mira a coinvolgere ed intrattenere gli amanti della natura. La corsa colorata è infatti una splendida occasione per poter apprezzare le bellezze del territorio.

La corsa è adatta a tutti e per i più piccoli è prevista la possibilità di seguire un percorso meno impegnativo ma altrettanto divertente.

La partenza è prevista per le ore 17 si sabato 1 giugno, presso il Centro Sportivo Comunale di Oggiona con Santo Stefano (via Bonacalza, 146). Prima della partenza, tutti i partecipanti potranno ritirare il nuovissimo kit da corsa CAOS (sacca, maglia e colore). Ma le sorprese non finiscono qui: lungo il percorso ci saranno diverse novità! Al termine della corsa si terrà la consueta esplosione di colore con tanta musica. Per concludere la giornata, CAOS offre ai partecipanti un meritatissimo rinfresco.

Gli ingredienti per una grande festa ci sono tutti! Come fare per partecipare? Per effettuare la preiscrizione è sufficiente visitare il sito internet dell’evento e inserire i propri dati. Si richiede un’iscrizione per ciascun partecipante. I preiscritti potranno godere di un’agevolazione, pagando 10 € anziché 12 €. In ogni caso, la quota verrà versata il giorno dell’evento. L’accesso all’evento è gratuito per i bambini di età inferiore ai sei anni.

La Summer Run segna simbolicamente l’inizio dell’estate e rappresenta ormai una tradizione che, di anno in anno, si rinnova con grande successo. Una garanzia: il colore di CAOS non sbiadisce, ma diventa sempre più vivace.

Per aggiornamenti sull’evento e sulle prossime proposte di CAOS, mettete “mi piace” alla pagina Facebook CAOS² – Compagnia Attiva Oggiona con Santo Stefano e seguite il profilo Instagram. La bomba di colore è in arrivo!