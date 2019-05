Comincia coi tornei la festa di sant’Antonio alla Brunella

Sabato 25 maggio 2019 prendono il via tornei e sagra della parrocchia della Brunella, a Varese, in vista della festa patronale dedicata a Sant’Antonio di Padova.

Alle 19 aprirà il banco gastronomico che resterà in funzione per tutte le sere del torneo di calcetto che si disputa all’ombra della cupola azzurra. Il calcio d’inizio invece sarà alle 20. Stesso orario per i match di 26, 28, 29, 31 maggio e 1°, 3 e 5 giugno.

I più giovani scenderanno in campo alle 11 di domenica 2 giugno: per tutta la giornata si sfideranno i ragazzi delle medie. A rifocillarli ci penserà il banco gastronomico attivo dalle 12.30.

Il torneo femminile, invece, darà appuntamento giovedì 6 giugno alle 19 in concomitanza con l’inizio della Sagra di S. Antonio di Padova che proseguirà fino a domenica 9.

Venerdì 7 giugno alle 20 sono previste la finale del torneo e la premiazione, mentre sabato 8 dalle 16 i bambini potranno divertirsi con il gonfiabile e i giochi loro dedicati.

Domenica 9 alle 12.15, poi, ci sarà l’originale brindisi sulla cupola.

La festa, molto sentita nel rione varesino ma anche al di fuori dei confini cittadini, proseguirà nei giorni successivi avrà il proprio culmine il 13 giugno, giornata in cui la Chiesa commemora il santo francescano.