Community Partnership Day 2019, circa 200 i volontari all’opera per sostenibilità e lotta agli sprechi

Reinvent yourself, Return more to society, Reimagine the future: quest’anno Novartis si è ispirata alle tre celebri “erre” simbolo dello sviluppo sostenibile, reinterpretate secondo la propria cultura d’impresa, per annunciare le iniziative in programma nel Community Partnership Day, il tradizionale appuntamento con la solidarietà.

Con questo claim, l’azienda ha chiamato a raccolta i circa 200 dipendenti della sede centrale di Origgio, oggi impegnati sul territorio in attività a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, in collaborazione con le associazioni partner dell’iniziativa: Fondazione AVSI, Banco Alimentare Lombardia, Cooperativa Il Granello Don Luigi Monza, Villaggio SOS Saronno.

Nelle attività previste nel corso della giornata, un’attenzione speciale è dedicata ai temi del riciclo, del riuso e della lotta agli sprechi, cioè a quell’utilizzo intelligente delle risorse che rappresenta la premessa ineludibile per rispondere, oggi e in futuro, alle esigenze di tutti.

“Novartis è per vocazione proiettata al futuro, alla ricerca di soluzioni innovative per la salute di milioni di persone – dichiara Pasquale Frega, Country President di Novartis in Italia – Ciò richiede la capacità di prevedere le esigenze di domani così come una gestione lungimirante dei mezzi necessari per soddisfarle. È quanto siamo impegnati a fare, sia nel lavoro quotidiano sia, responsabilmente, nei confronti del paese, che vogliamo costantemente contribuire a far crescere, dal punto di vista del capitale economico e di quello sociale, umano e ambientale. Il Community Partnership Day testimonia la continuità e la coerenza dell’impegno di Novartis in questa direzione, nonché la determinazione a rendere il nostro contributo sempre più efficace”.

Il programma della giornata

Parte dell’omonima rete nazionale, il Banco Alimentare della Lombardia si occupa del recupero delle eccedenze alimentari e della loro redistribuzione alle strutture caritative, tramite la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Nel corso del Community Day, i dipendenti Novartis si occuperanno, presso la sede di Muggiò (MB) del Banco Alimentare della verifica e ricondizionamento dei prodotti, della preparazione e spedizione alle strutture territoriali, dell’assistenza alla consegna dei prodotti stessi alle strutture caritative.

Nel Villaggio SOS di Saronno, importante struttura che assiste giovani che vivono in condizioni di disagio familiare e che è da anni partner del Community Day, i collaboratori Novartis quest’anno si dedicheranno ad attività connesse al riuso. In particolare, suddivisi in gruppi, costruiranno diverse tipologie di arredi per esterni, mini orti, accessori e altro, utilizzando pallet e materiale di riciclo fornito dall’associazione.

La Cooperativa Il Granello Don Luigi Monza, già partner del Community Partnership Day, da trent’anni è impegnata a inserire i ragazzi con disabilità fisiche e mentali nel contesto lavorativo. I volontari Novartis trascorreranno la giornata con gli ospiti di tre centri della cooperativa, a Cislago, a Guanzate e Marnate, offrendo il loro sostegno alle attività formative, lavorative e ricreative nelle quali sono coinvolti.

Tra le molte realtà sostenute da AVSI, fondazione impegnata nella cooperazione internazionale allo sviluppo e sostegno a rifugiati e migranti sul territorio italiano, c’è quella delle Suore di Carità dell’Assunzione che, a Milano, gestiscono tra l’altro un centro di aggregazione per ragazzi di diverse etnie e religioni. I volontari Novartis si dedicheranno in un primo tempo alla sistemazione e riorganizzazione di un ampio spazio di questa struttura e, in seguito, dell’affiancamento allo studio dei giovani ospiti.

Il Novartis Community Partnership Day in Italia e nel mondo

La giornata che Novartis dedica alla solidarietà coinvolge tutte le realtà del Gruppo presenti in Italia. Oltre alle iniziative previste oggi per i collaboratori di Origgio, il prossimo 21 maggio i dipendenti dello stabilimento di Rovereto, in provincia di Trento, effettueranno un intervento di pulizia e ripristino di un’area verde del comune, mentre a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il Community Partnership Day 2019 si terrà in seguito, anche qui con un’iniziativa dedicata alla tutela ambientale.

Nel mondo, questa ventitreesima edizione dell’iniziativa vede coinvolti quasi 14.000 collaboratori Novartis di 56 paesi, per un totale di più di 110.000 ore di volontariato.

Segui il Novartis Community Partnership Day sui profili sociali @NovartisItalia su Twitter e LinkedIn.