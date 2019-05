Controlli antidroga al Parco Berrini, fermati due giovani

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Ternate, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga tra adolescenti, sono entrati all’interno del parco “Berrini” di Ternate ed hanno controllato un gruppo di minorenni che sedevano su una panchina.

Uno di questi, un 17enne italiano, prima dell’arrivo dei militari, ha provato a disfarsi di una busta di cellophane abbandonandola sulla panchina, ma è stato notato dai Carabinieri che lo hanno fermato ed identificato. La busta di cellophane conteneva 6 grammi di marijuana, probabilmente destinata allo spaccio perché i militari hanno rinvenuto, addosso ad un altro ragazzo minorenne, un “trituratore” utilizzato per sbriciolare la sostanza. Il minore è stato quindi

denunciato alla Procura dei minorenni di Milano per detenzione di stupefacenti mentre il proprietario del trituratore è stato segnalato in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.