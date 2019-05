Controlli a casa di un uomo ai domiciliari, sbuca una donna nascosta sotto al letto

Gli agenti della squadra Volante della polizia stavano facendo dei controlli di routine presso l’abitazione di un uomo, un cittadino italiano di 62 anni, sorvegliato speciale perché sottoposto all’obbligo di soggiorno quando hanno scoperto, al contrario di quanto imponevano le misure restrittive emesse nei suoi confronti, che non era solo

Al 62enne, infatti, era stato imposto l’obbligo di soggiorno con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 22 di sera alle 6 del mattino e il divieto di frequentare persone pregiudicate e sottoposte a loro volta a misure di prevenzione.

In un primo momento gli agenti del commissariato di Gallarate, trovandolo in casa, hanno pensato che tutti gli obblighi fossero stati rispettati poi, colti da un ulteriore scrupolo, hanno voluto verificare che l’uomo fosse veramente solo così hanno effettuato un veloce controllo dell’abitazione trovando nella camera da letto abiti e altri oggetti tipicamente femminili, sicuramente non utilizzati dal controllato.

A quel punto un movimento proveniente dal contenitore del letto matrimoniale ha attirato l’attenzione degli agenti, consentendogli così di scoprire che, all’interno nascosta sotto il materasso, c’era una donna di 37 anni, anch’essa cittadina italiana.

Ad aggravare la sua posizione è emerso il fatto che la stessa donna è risultata a sua volta sottoposta ad identica misura di prevenzione con obbligo di soggiorno presso la sua abitazione in un altro comune. La donna è stata quindi tratta in arresto e a seguito dell’udienza di convalida alle misure già in essere si è aggiunto di firma.

La donna dovrà recarsi quattro volte a settimana presso l’ufficio di polizia del proprio comune mentre l’uomo è stato denunciato per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale.