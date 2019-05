Il coro femminile Enjoy terzo al 53° Concorso Nazione “Trofei Città di Vittorio Veneto”

Il coro femminile Enjoy, preparato e diretto da Raffaele Cifani, ha recentemente partecipato al 53° Concorso Nazione “Trofei Città di Vittorio Veneto” aggiudicandosi il 3° premio nella categoria “Vocal pop-jazz, gospel e spirituals”, presentando un programma monografico dal titolo “Prospettive vocali”, composto da quattro brani arrangiati dallo stesso Cifani ed incentrato sulle differenti emozioni attraverso le quali si esprime l’amore.

Quattro sfaccettature di un sentimento che si mostra sotto altrettante prospettive, partendo dalla malinconia per un passato che non torna presente ne “L’Immenso” dei Nagramaro, per poi proseguire con l’amore fatto di cose semplici di “Today” della cantante L’Aura, contrapposto a quello intriso di livida disperazione presente in “Creep” dei Radiohead, per finire con “Take me to church” di Hozier, dove la crisi di un uomo in conflitto con i propri sentimenti è risolta in un fervente dialogo con Dio.

Oltre a ricevere il riconoscimento da parte della giuria, il coro ha ottenuto lusinghieri e calorosi apprezzamenti dal numeroso pubblico presente in sala per l’intensa ed emozionante esecuzione caratterizzata da estrema pulizia e precisione tecnica.

Notevoli anche i moltissimi consensi ricevuti sui social a commento dei video del concorso postati sulla pagina facebook del coro (@enjoythechoir), compresi quelli di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e di L’Aura, i quali hanno condiviso i video sui propri profili ufficiali, commentandoli entusiasticamente.

Il coro Enjoy nasce nel 2013 da un’esperienza scolastica che ancora oggi rappresenta il bacino d’utenza principale dal quale provengono la maggior parte delle coriste, e si dedica alla musica polifonica sacra e profana e al vocal pop contemporaneo.

Lungo il suo cammino ha avuto modo di esibirsi in molti importanti contesti tra i quali si segnala il “Solevoci Festival” di Varese nel 2015, il Festival internazionale “La Fabbrica del Canto” nel 2014 e nel 2016 e il festival “MITO SettembreMusica” nel 2018.

Tra gli altri riconoscimenti figurano il terzo premio al Primo Concorso Nazionale “Canticum Cordis” di Veruno, la fascia d’oro al Secondo Concorso Nazionale “Città di Lainate”.

A breve sarà possibile ascoltare ancora il Coro Enjoy in concerto, Sabato 22 giugno alle ore 21,30 in piazza Lombardia, davanti al Municipio, nell’ambito degli eventi legati all’Isola Pedonale di Ceriano Laghetto, comune presso il quale il coro svolge le prove ogni mercoledì sera.