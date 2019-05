Correndo o passeggiando tra i prodotti del territorio: è l’Olona Green Race

Tutto pronto per l’Olona Green Race, la seconda edizione della camminata degustativa, il percorso vita e il percorso ad ostacoli aperto a tutti in programma per domenica 12 maggio 2019 a San Vittore Olona allo “Spaziozerozero” in via Valloggia.

Il percorso vita, a cura del Biologo Nutrizionista Andrea Fossati inizierà alle ore 9.30, la camminata degustativa con le quattro tappe degustative che offriranno l’opportunità di assaggiare i prodotti del territorio alle ore 10.45 e dalle ore 12 alle ore 15 il percorso rivolto a tutti, con schiuma e ostacoli pensati per intrattenere grandi e piccini.

Fino a sabato 11 maggio sarà possibile iscriversi negli esercizi commerciali aderenti di San Vittore Olona. Con il contributo di 10 euro, i partecipanti riceveranno: la maglietta dell’evento, una sacca gara Olona Green Race, degustazioni gratuite nelle quattro tappe ristoro.

Per accedere all’area si consiglia di parcheggiare in via Grandi, via Fornasone, via XXIV Maggio e via Barlocco

Sarà possibile iscriversi anche dalle ore 9 al gazebo iscrizioni posto sullo Spazio Zero Zero nella giornata del 12 maggio.