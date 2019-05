Cosa fare con una vettura incidentata: le nuove strade del mercato

È l’incubo di ogni automobilista, ritrovarsi tra le mani un veicolo incidentato, magari anche con pochi chilometri o che deve ancora essere finito di pagare, e non sapere cosa farne. Una vettura di questo genere tende a diventare un peso per il proprietario in quanto sul mercato dei privati non ha molto valore.

Detto in altro parole, nessuno andrebbe ad acquistare un veicolo reduce da un incidente e ridotto male. Da qualche anno il mercato delle vetture è mutato in modo radicale diventando più dinamico ed includendo al proprio interno nuove soluzioni così da venire incontro a tutte le necessità, anche con riferimento a vetture di questo genere.

Il tutto si traduce nella possibilità di rivolgersi a servizi di acquisto auto incidentate e sinistrate che siano anche in condizioni compromesse. Realtà, come nel caso di Autosinistrata.com, che operano esclusivamente nel mercato delle vetture incidentate e che quindi ritirano solo auto di questo genere.

Chi acquista a sua volta trae vantaggio dall’operazione in quanto provvederà poi a monetizzare andando a rivendere i pezzi di ricambi del veicolo, un mercato sempre florido se si hanno i canali giusti; o provvederà a rivendere la macchina intera dopo averla fatta sistemare.

In sostanza si fa riferimento ad intermediari che si prendono l’onere sulle proprie spalle dato che un veicolo incidentato va incontro a costi di un certo tipo: soprattutto nei casi in cui la macchina dovesse essere ridotta male, le operazioni di riparazione possono arrivare ad avere costi esorbitanti al punto che, come si dice in questo caso, il gioco potrebbe non valere più al candela.

Talvolta il totale delle spese tra carrozziere e meccanico supera di gran lunga il valore della vettura stessa: ecco allora che, in tutti questi casi, subentra la possibilità di vendere la vettura nello stato in cui si trova, anche se ampiamente compromessa, andando comunque a monetizzare qualcosa.

Una soluzione alternativa anche a quello che si finisce per fare, spesso e volentieri, in questi casi: ovvero optare per la rottamazione, ipotesi che prevede un esborso da parte del proprietario della vettura.

Unica accortezza è quella di scegliere con cura il soggetto al quale ci si rivolge: sul mercato oggi operano tantissimi intermediari che si sono lanciati nel campo del ritiro auto incidentate. Ovviamente non tutti hanno lo stesso livello di affidabilità e non tutti possono garantire i medesimi parametri di sicurezza.

Controllare in rete prima di scegliere e cercare di capire se si tratta di una realtà professionale, con una struttura alle spalle e non improvvisati, sono operazioni più che mai necessarie.