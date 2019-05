“Così fan tutte”, l’opera dal vivo al teatro Soms

Lo spettacolo che si propone è un primo passo per avvicinare il pubblico alla magia dell’opera lirica ascoltata dal vivo.

“Così fan tutte”, capolavoro di Mozart, è opera assai divertente, dalla trama facile e ben comprensibile, e dalla musica brillante e, pur nella sua profondità, facile da ascoltare.

Viene proposta in forma semiscenica, cioè con regia e movimenti ma pochissimi oggetti in scena, da un cast formato da giovani cantanti che già hanno iniziato una attività, spesso vincitori di concorsi nazionali ed internazionali, coordinati da un maestro con lunghi anni di esperienza alle spalle per quanto riguarda la messa in scena di opere con giovani cantanti, Maurizio Carnelli.

L’opera sarà in forma di selezione, cioè vedrà “tagliate” le parti corali e molti recitativi, cioè le parti più complesse e statiche, e sarà preceduta da una introduzione parlata in cui si spiegherà la trama e si faranno ascoltare al pianoforte i temi principali, affinché il pubblico possa in seguito riconoscerle.

L’intera durata dello spettacolo, che comprende sei voci soliste e un pianoforte a mezza coda, è di circa una ora e mezza.