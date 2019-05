Una cover che ricarica grazie all’energia solare: premiato il progetto del Keynes

Nello splendido Centro Congressi di Ville Ponti si è svolta la premiazione della gara “La tua idea d’impresa” promossa dai giovani imprenditori della provincia di Varese.

Sul secondo podio sono saliti gli studenti della 3AA (Fregonese Michele, Povolo Michele, Rovai Giacomo) e della 3ASIA (Brazzelli Chiara, Cariati Jacopo, De Brovedani Alessia, Gjonaj Xheison, Macchi Carolina, Manfredi Katia, Maresca Christian) dell’istituto Keynes di Gazzada Schianno con il progetto “SUNPOWER”.

Un ottimo piazzamento in una competizione che ha visto la partecipazione di numerosi istituti tecnici della nostra provincia.

I ragazzi hanno ottenuto la medaglia d’argento grazie alla progettazione di una cover per tablet dotata di pannelli solari per la ricarica, realizzata come prototipo sotto la guida dei professori Tullio Abbiati e Livio Bernardini e studiata nella fattibilità economica e nella pubblicizzazione dalla classe 3ASIA con la guida delle professoresse Emanuela Pinorini e Rosella Scaltritti.

Un lusinghiero esito frutto della collaborazione tra i due indirizzi dell’Istituto che conferma le potenzialità e i risultati positivi che scaturiscono dalla condivisione delle diverse specificità.